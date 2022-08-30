Серпень, 30 в 7:37

В Одесі пролунав потужний вибух.

Про це пишуть ЗМІ.

– Очевидці повідомляють, що у місті було дуже гучно. У небі видніється слід від ППО, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що тривогу оголошено не було.

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Офіційного підтвердження інформації наразі не було.

Нагадаємо, що 31 липня по території однієї з громад Одеського району завдали ракетний удар. Зафіксовано влучання в кар’єр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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