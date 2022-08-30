В Одесі пролунав вибух – ЗМІ
Потребує перевірки
В Одесі пролунав потужний вибух.
Про це пишуть ЗМІ.
– Очевидці повідомляють, що у місті було дуже гучно. У небі видніється слід від ППО, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що тривогу оголошено не було.
Зараз дивляться
Офіційного підтвердження інформації наразі не було.
Нагадаємо, що 31 липня по території однієї з громад Одеського району завдали ракетний удар. Зафіксовано влучання в кар’єр.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.