Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

В Одесі пролунав вибух – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
В Одесі пролунав вибух – ЗМІ

В Одесі пролунав потужний вибух.

Про це пишуть ЗМІ.

– Очевидці повідомляють, що у місті було дуже гучно. У небі видніється слід від ППО, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що тривогу оголошено не було.

Зараз дивляться

Офіційного підтвердження інформації наразі не було.

Нагадаємо, що 31 липня по території однієї з громад Одеського району завдали ракетний удар. Зафіксовано влучання в кар’єр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка