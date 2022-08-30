Август, 30 в 7:10

Украинские артиллерийские подразделения за прошедшие сутки нанесли поражение по 13 пунктам управления РФ в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Авиация разными средствами воздушного нападения шесть раз атаковала позиции российской противовоздушной обороны.

По состоянию на 30 августа известно, что ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили приблизительно 82 оккупанта и 30 единиц вражеской техники.

Сейчас смотрят

В частности, армия России за сутки на Юге Украины потеряла:

зенитно-ракетную систему С-300,

два танка Т-72,

11 гаубиц Мста-Б,

три реактивных системы залпового огня Град и Ураган,

тяжелую огнеметную систему Солнцепек,

самоходную артиллерийскую установку Гиацинт-С,

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,

120-миллиметровый мобильный миномет,

самоходные гаубицы Акация и Мста-С,

противотанковую управляемую ракету,

шесть единиц бронированной техники,

три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Российские захватчики в ответ для демонстрации силы привлекали авиацию.

Россияне пять раз атаковали украинские позиции, однако успехом усилия оккупантов не увенчались.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.