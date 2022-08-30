ВСУ атаковали 13 пунктов управления и три склада оккупантов на Юге
Украинские артиллерийские подразделения за прошедшие сутки нанесли поражение по 13 пунктам управления РФ в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.
Авиация разными средствами воздушного нападения шесть раз атаковала позиции российской противовоздушной обороны.
По состоянию на 30 августа известно, что ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили приблизительно 82 оккупанта и 30 единиц вражеской техники.
В частности, армия России за сутки на Юге Украины потеряла:
- зенитно-ракетную систему С-300,
- два танка Т-72,
- 11 гаубиц Мста-Б,
- три реактивных системы залпового огня Град и Ураган,
- тяжелую огнеметную систему Солнцепек,
- самоходную артиллерийскую установку Гиацинт-С,
- самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,
- 120-миллиметровый мобильный миномет,
- самоходные гаубицы Акация и Мста-С,
- противотанковую управляемую ракету,
- шесть единиц бронированной техники,
- три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.
Российские захватчики в ответ для демонстрации силы привлекали авиацию.
Россияне пять раз атаковали украинские позиции, однако успехом усилия оккупантов не увенчались.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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