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Факты / Украина

ВСУ атаковали 13 пунктов управления и три склада оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ атаковали 13 пунктов управления и три склада оккупантов на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские артиллерийские подразделения за прошедшие сутки нанесли поражение по 13 пунктам управления РФ в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Авиация разными средствами воздушного нападения шесть раз атаковала позиции российской противовоздушной обороны.

По состоянию на 30 августа известно, что ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили приблизительно 82 оккупанта и 30 единиц вражеской техники.

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В частности, армия России за сутки на Юге Украины потеряла:

  • зенитно-ракетную систему С-300,
  • два танка Т-72,
  • 11 гаубиц Мста-Б,
  • три реактивных системы залпового огня Град и Ураган,
  • тяжелую огнеметную систему Солнцепек,
  • самоходную артиллерийскую установку Гиацинт-С,
  • самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,
  • 120-миллиметровый мобильный миномет,
  • самоходные гаубицы Акация и Мста-С,
  • противотанковую управляемую ракету,
  • шесть единиц бронированной техники,
  • три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополья, Антоновки.

Российские захватчики в ответ для демонстрации силы привлекали авиацию.

Россияне пять раз атаковали украинские позиции, однако успехом усилия оккупантов не увенчались.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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