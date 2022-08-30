ЗСУ атакували 13 пунктів управління та три склади окупантів на Півдні
Українські артилерійські підрозділи минулої доби завдали уражень по 13 пунктах управління РФ у Херсонському, Бериславському й Каховському районах.
Авіація різними засобами повітряного нападу шість разів атакувала позиції російської протиповітряної оборони.
Станом на 30 серпня відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи знищили приблизно 82 окупантів та 30 одиниць ворожої техніки.
Зокрема, армія Росії за добу на Півдні України втратила:
- зенітно-ракетну систему С-300,
- два танки Т-72,
- 11 гаубиць Мста-Б,
- три реактивні системи залпового вогню Град та Ураган,
- важку вогнеметну систему Солнцепек,
- самохідну артилерійську установку Гіацинт-С,
- самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,
- 120-міліметровий мобільний міномет,
- самохідні гаубиці Акація та Мста-С,
- протитанкову керовану ракету,
- шість одиниць броньованої техніки,
- три склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.
Російські загарбники у відповідь задля демонстрації сили залучали авіацію.
Росіяни п’ять разів атакували українські позиції, однак успіхом зусилля окупантів не увінчались.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.
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