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Факти / Україна

ЗСУ атакували 13 пунктів управління та три склади окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ атакували 13 пунктів управління та три склади окупантів на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські артилерійські підрозділи минулої доби завдали уражень по 13 пунктах управління РФ у Херсонському, Бериславському й Каховському районах.

Авіація різними засобами повітряного нападу шість разів атакувала позиції російської протиповітряної оборони.

Станом на 30 серпня відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи знищили приблизно 82 окупантів та 30 одиниць ворожої техніки.

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Зокрема, армія Росії за добу на Півдні України втратила:

  • зенітно-ракетну систему С-300,
  • два танки Т-72,
  • 11 гаубиць Мста-Б,
  • три реактивні системи залпового вогню Град та Ураган,
  • важку вогнеметну систему Солнцепек,
  • самохідну артилерійську установку Гіацинт-С,
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,
  • 120-міліметровий мобільний міномет,
  • самохідні гаубиці Акація та Мста-С,
  • протитанкову керовану ракету,
  • шість одиниць броньованої техніки,
  • три склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Російські загарбники у відповідь задля демонстрації сили залучали авіацію.

Росіяни п’ять разів атакували українські позиції, однак успіхом зусилля окупантів не увінчались.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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