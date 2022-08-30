ЗСУ атакували 13 пунктів управління та три склади окупантів на Півдні

Серпень, 30 в 7:10

Українські артилерійські підрозділи минулої доби завдали уражень по 13 пунктах управління РФ у Херсонському, Бериславському й Каховському районах.

Авіація різними засобами повітряного нападу шість разів атакувала позиції російської протиповітряної оборони.

Станом на 30 серпня відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи знищили приблизно 82 окупантів та 30 одиниць ворожої техніки.

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Зокрема, армія Росії за добу на Півдні України втратила:

зенітно-ракетну систему С-300,

два танки Т-72,

11 гаубиць Мста-Б,

три реактивні системи залпового вогню Град та Ураган,

важку вогнеметну систему Солнцепек,

самохідну артилерійську установку Гіацинт-С,

самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,

120-міліметровий мобільний міномет,

самохідні гаубиці Акація та Мста-С,

протитанкову керовану ракету,

шість одиниць броньованої техніки,

три склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Російські загарбники у відповідь задля демонстрації сили залучали авіацію.

Росіяни п’ять разів атакували українські позиції, однак успіхом зусилля окупантів не увінчались.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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