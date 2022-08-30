Август, 30 в 19:08

Украина будет способствовать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в их визите Запорожскую АЭС.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве.

— Мы хотим чтобы миссия МАГАТЭ во главе с директором Гросси нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на станцию и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба, — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что помимо риска мирового масштаба, существуют и риски отключения блоков АЭС от украинской электросети, остановки ядерных реакторов, а также то, что во время отопительного сезона могут возникнуть сложности у жителей Украины.

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— Мы доверяем вашим специалистам. Мы бы хотели, чтобы была не только проверка, потому что я считаю, что проверка — это тактические действия, а есть стратегические решения, — сказал президент.

Зеленский поблагодарил гендиректора организации за визит и подчеркнул, что атомная электростанция должна быть полностью демилитаризована.

— Для нас важно неотложные требования со стороны МАГАТЭ, со стороны ООН и требования, которые абсолютно все лидеры Европы и мира поддерживают срочную демилитаризацию станции, выход любых военных Российской Федерации с любым оружием, освобождение нашей станции и организацию демилитаризованной зоны как внутри так и вокруг Запорожской АЭС и полный переход станции под контроль Украинского государства, — сказал президент.

Напомним, 30 августа CNN сообщила, что миссия МАГАТЕ во главе с гендиректором организации прибыла в Киев, чтобы оттуда отправиться с проверкой на Запорожскую АЭС в Энергодаре.