Август, 31 в 0:31

Вечером 30 августа в Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили местные жители.

Впоследствии информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехова. По его словам, оккупанты попали ракетой в жилой дом.

– “Прилет” в центральный Киевский район города. Есть информация о пострадавших, – написал он.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района.

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На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 22:15.

Напомним, что сегодня утром российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова.

Вражеские войска повредили ряд домов, автомобилей, детский сад и парк отдыха в Шевченковском районе города. По данным прокуратуры, четыре человека погибли и 11 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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