Август, 31 в 8:16

На севере временно оккупированного Крымского полуострова внезапно вспыхнула нефтебаза. О причинах не сообщается.

Об этом пишут СМИ. Официального подтверждения информации пока нет.

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Сообщается, что пожар произошел в Красногвардейском районе.

С 6.00 утра 31 августа над местом происшествия виден густой столб черного дыма.

– Что-то горит в Красногвардейском районе. Дым виден с шести утра, — сообщают местные.

Напомним, что на территории Крымского полуострова прогремела серия мощных взрывов 28 августа. Пожар вспыхнул на якобы заброшенной воинской части возле мыса Фиолент. Также ПВО сработало в Севастополе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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