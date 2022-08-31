У Криму спалахнула нафтобаза
На півночі тимчасово окупованого Кримського півострова раптово спалахнула нафтобаза. Про причини не повідомляється.
Про це пишуть ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Повідомляється, що пожежа сталася у Красногвардійському районі.
З 6.00 ранку 31 серпня над місцем події видно густий стовп чорного диму.
– Щось горить у Красногвардійському районі. Дим видно з шостої ранку, — повідомляють місцеві.
Нагадаємо, що на території Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів 28 серпня. Пожежа спалахнула на нібито “закинутій військовій частині” біля мису Фіолент. Також ППО спрацювала у Севастополі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.