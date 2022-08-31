Серпень, 31 в 8:16

На півночі тимчасово окупованого Кримського півострова раптово спалахнула нафтобаза. Про причини не повідомляється.

Про це пишуть ЗМІ. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Повідомляється, що пожежа сталася у Красногвардійському районі.

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З 6.00 ранку 31 серпня над місцем події видно густий стовп чорного диму.

– Щось горить у Красногвардійському районі. Дим видно з шостої ранку, — повідомляють місцеві.

Нагадаємо, що на території Кримського півострова прогриміла серія потужних вибухів 28 серпня. Пожежа спалахнула на нібито “закинутій військовій частині” біля мису Фіолент. Також ППО спрацювала у Севастополі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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