Вересень, 01 в 11:45

Державне бюро розслідувань направило документи на екстрадицію одного із фігурантів справи про так званий батальйон Монако.

Зазначається, що працівники ДБР підтвердили місце перебування одного з героїв журналістського розслідування.

– Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. Нині вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС, – йдеться у повідомленні.

Щодо іншої персони, яка згадувалась у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

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– Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету. Також під час розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові, – повідомили в ДБР.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно зловмисника, який відпочиває на Лазуровому узбережжі.

Нагадаємо, що 17 серпня 2022 року працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом виїзду до Князівства Монако військовозобов’язаних громадян України під час російської агресії.

А 16 серпня видання Українська правда оприлюднило розслідування щодо українських “VIP-біженців” у Монако, Монте-Карло та Ніцці.

У ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які уподобали Лазурове узбережжя під час повномасштабної війни України з РФ.