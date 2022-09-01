Сентябрь, 01 в 18:06

Президент РФ Владимир Путин – маленький человек и в прямом, и в фигуральном смысле. Он не выигрывает войну против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции в Киеве.

– Сегодня мы поедем в Бучу, где произошли первые в этой широкомасштабной агрессии военные преступления РФ. Просто невозможно представить, что один человек может приказать совершить столько ужасающих преступлений. Дания продолжит расследовать и фиксировать военные преступления РФ, помогать Украине вооружением, и мы продолжим показывать миру, что делает Россия, — сказал он.

Глава МИД Дании поддержал запрет на выдачу виз в ЕС российским гражданам.

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– Мы должны очень жестко ограничить возможность для российских туристов наслаждаться благами цивилизации, когда они разрушают эту цивилизацию. Итак, мы будем сражаться вместе с вами. Мы не уступим, мы готовы сражаться в этой войне, сколько потребуется – до вашей победы, – заверил Кофод.

Так он напомнил, что 31 августа правительство Дании представило новый бюджет на 2023 год, и в нем Украина является приоритетом номер один в качестве получателя финансовой и военной помощи.