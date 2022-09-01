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Факти / Україна

Глава МЗС Данії: Путін – маленька людина, він не виграє війну проти України

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Глава МЗС Данії: Путін – маленька людина, він не виграє війну проти України
Фото: Офіс президента

Президент РФ Володимир Путін – маленька людина і в прямому, і у фігуральному сенсі. Він не виграє війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод на пресконференції у Києві.

– Сьогодні ми поїдемо до Бучі, де відбулися перші в цій широкомасштабній агресії військові злочини РФ. Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати і фіксувати військові злочини РФ, допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові, що тут робить Росія, – сказав він.

Очільник МЗС Данії підтримав заборону на видачу віз до ЄС російським громадянам.

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– Ми повинні дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію. Отже, ми боротимемося разом з вами. Ми не поступимося, ми готові битися в цій війні, скільки буде потрібно – до вашої перемоги, – запевнив Кофод.

Так він нагадав, що 31 серпня уряд Данії представив новий бюджет на 2023 рік, і в ньому Україна є пріоритетом номер один як отримувач фінансової та військової допомоги.

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