Сентябрь, 01 в 14:52

Украинские хакеры сломали российское телевидение во временно оккупированном Крыму. Благодаря этому на каналах оккупантов появилось поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

Видеодоказательство обнародовано в верифицированном Telegram-канале Ukraine NOW, где освещаются события в Украине.

– Украина поздравила с 1 сентября детей в оккупированном Крыму! Благодаря непревзойденной работе украинских хакеров поздравление от президента Владимира Зеленского появилось на топовых российских телеканалах, — говорится в сообщении.

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Судя по видеозаписи, оккупантам на полуострове напомнили, что Крым – это Украина, как на местных, так и на ключевых российских пропагандистских телеканалах.

Сначала было показано поздравление украинского лидера. В нем Зеленский подчеркнул, что после победы в развязанной РФ полномасштабной войне начнется развитие Украины. И в этом процессе помогут знания, полученные украинскими школьниками.

– 1 сентября – день, когда мы говорим своим детям: вам нужно прекрасно учиться, много читать, обмениваться опытом с другими странами, изучать новые технологии. Сейчас вы заряжены именно тем позитивом, который придет с победой в наше государство. Знание – это то, что может развивать наше государство. Во-первых, прекратим войну, победим. Затем вернем наше будущее – всех наших детей. И будем развивать Украину, – отметил Зеленский.

Кроме того, был продемонстрирован видеоролик под песню в исполнении детей Да, я из Украины. В заключение жители оккупированного Крыма могли услышать национальный гимн Украины.

Ранее сегодня Владимир Зеленский в утреннем видеообращении отметил, что учебный год 2022-2023 годов у школьников и студентов начинается по-разному: в других регионах Украины или за границей. Однако важно, что, несмотря на полномасштабную войну, обучение продолжается.