Вересень, 01 в 14:52

Українські хакери зламали російське телебачення в тимчасово окупованому Криму. Завдяки цьому на каналах окупантів з’явилося привітання президента України Володимира Зеленського.

Відеодоказ оприлюднено у верифікованому Telegram-каналі Ukraine NOW, де висвітлюються події в Україні.

– Україна привітала з 1 вересня дітей в окупованому Криму! Завдяки неперевершеній роботі українських хакерів привітання від президента Володимира Зеленського з’явилося на топових російських телеканалах, – йдеться в повідомленні.

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Судячи з відеозапису, окупантам на півострові нагадали, що Крим – це Україна, як на місцевих, так і на ключових російських пропагандистських телеканалах.

Спочатку було показано привітання українського лідера. В ньому Зеленський наголосив, що після перемоги у розв’язаній РФ повномасштабній війні розпочнеться розвиток України. І в цьому процесі допоможуть знання, які здобувають українські школярі.

– 1 вересня – день, коли ми говоримо своїм дітям: вам потрібно прекрасно навчатися, багато читати, обмінюватися досвідом із іншими країнами, вивчати нові технології. Зараз ви заряджені саме тим позитивом, який прийде з перемогою до нашої держави. Знання – це те, що може розвивати нашу державу. По-перше, припинимо війну, переможемо. Потім повернемо наше майбутнє – всіх наших дітей. І будемо розвивати Україну, – зазначив Зеленський.

Крім того, був продемонстрований відеоролик під пісню у виконанні дітей Так, я з України. Насамкінець мешканці окупованого Криму могли почути національний гімн України.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський у ранковому відеозверненні зазначив, що навчальний рік 2022-2023 років у школярів і студентів розпочинається по-різному: в інших регіонах України чи за кордоном. Проте важливо, що, попри повномасштабну війну, навчання триває.