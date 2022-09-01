Сентябрь, 01 в 11:59

Вооруженные силы Украины наносят контрольные удары по транспортным артериям – мостам и переправам – на Юге, по которым враг мог бы перебрасывать боеприпасы и тяжелую технику.

Об этом сообщила в эфире общенационального телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, после ударов ВСУ мосты стали непроездными для военной техники врага.

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– Нами были нанесены еще дополнительные контрольные поражения тех транспортных артерий, в том числе мостов, которые могли бы быть способом переправки боеприпасов и тяжелой техники. Поэтому они непроездные для такой категории грузов и транспорта. Разве что их можно использовать для пешей эвакуации оккупантов на левый берег и бегства домой совсем, — подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что украинские военные отслеживают и контролируют попытки армии РФ обустроить альтернативные переправы с использованием украденных барж, понтонов и паромов. Там, где это возможно и целесообразно, ВСУ тоже наносят контрольные удары. В частности, так была уничтожена понтонная переправа через реку Ингулец и несколько барж для переправки тяжелой техники.

– Поэтому указанная работа продолжается, и именно в этом заключается наш основной акцент работы, — заявила Гуменюк.

Она напомнила, что оккупанты пытаются использовать мирное население как живой щит.

Гуменюк также сообщила, что враг продолжает наносить авиационные и ракетные удары на юге Украины. В частности, этой ночью оккупанты ударили ракетами по Березнеговатской общине (Николаевская область).

А ночью враг нанес удар по Одесской области из берегового ракетного комплекса Бастион. Одну ракету сбили силы ПВО, а вторая попала в открытую местность.

Гуменюк напомнила, что операция ВСУ на юге требует тишины. Поэтому она призвала экспертов воздержаться от прогнозов и рассказов о перспективах военных действий. Именно поэтому военным корреспондентам временно ограничили доступ на передовую.

Как сообщили в Оперативном командовании Юг, за прошедшие сутки в Херсонской области ВСУ уничтожили понтонную переправу в районе Дарьевки, которую поставили российские войска. Благодаря этому войска РФ больше не смогут использовать переправу для стягивания военной техники и оружия.

Фото: Сухопутные войска ВС Украины