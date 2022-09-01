Вересень, 01 в 11:59

Збройні сили України завдають контрольних ударів по транспортних артеріях – мостах та переправах – на Півдні, якими ворог міг би перекидати боєприпаси та важку техніку.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, після удару ЗСУ мости стали непроїзними для військової техніки ворога.

Зараз дивляться

– Нами були завдані ще додаткові контрольні ураження тих транспортних артерій, зокрема й мостів, які могли б бути способом переправлення боєприпасів і важкої техніки. Тому вони наразі непроїзні для такої категорії вантажів та транспорту. Хіба що їх можна використати для пішої евакуації окупантів на лівий берег і вшивання додому зовсім, – наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, що українські військові відстежують і контролюють спроби армії РФ облаштувати альтернативні переправи з використанням вкрадених барж, понтонів та паромів. Там, де це можливо й доцільно, ЗСУ теж завдають контрольних ударів. Зокрема, так було знищено понтонну переправу через річку Інгулець та декілька барж для переправлення важкої техніки.

– Тому ця робота триває, і саме в цьому полягає наразі наш основний акцент роботи, – заявила Гуменюк.

Вона нагадала, що окупанти намагаються використовувати мирне населення як живий щит.

Гуменюк також поінформувала, що ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів на півдні України. Зокрема, цієї ночі окупанти вдарили ракетами по Березнегуватській громаді (Миколаївська область).

А вночі ворог завдав удару по Одещині з берегового ракетного комплексу Бастіон. Одну ракету збили сили ППО, а друга влучила у відкриту місцевість.

Гуменюк нагадала, що операція ЗСУ на Півдні вимагає тиші. Тому вона закликала експертів утриматися від прогнозів та розповідей про перспективи військових дій. І саме тому військовим кореспондентам тимчасово обмежили доступ на передову.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, протягом минулої доби в Херсонській області ЗСУ знищили понтонну переправу в районі Дар’ївки, яку поставили російські війська. Завдяки цьому війська РФ більше не зможуть використовувати переправу для стягування військової техніки та зброї.

Фото: Сухопутні війська ЗС України