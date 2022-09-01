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Факты / Украина / Общество

Под Херсоном ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов через Днепр

Юля Захарченко, редактор ленты
Под Херсоном ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов через Днепр
Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили понтонную переправу в районе Дарьевки, поставленную  российскими войсками. Благодаря этому армия РФ больше не сможет использовать переправу для стягивания военной техники или вооружения.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Согласно сообщению, подразделения ВСУ удачно ударили по двум мостам, нанеся существенные повреждения.

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— Удерживание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило использование их врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативные, а повреждения существенные. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена, — отметили в ОК Юг.

Авиация ВСУ нанесла удары по местам скопления российских военных, опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

За сутки Российская Федерация потеряла по меньшей мере 201 военного, 12 танков Т-72, ​​18 единиц автобронетехники, пять гаубиц Мста-Б и другое вооружение. ВСУ уничтожили шесть складов с боеприпасами, используемыми российской армией в Херсонской области для ведения полномасштабной войны против Украины.

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