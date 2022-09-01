Россия массово и принудительно вывозит украинцев в Россию — отчет Human Rights Watch
В отчете международных правозащитников сообщается, что Россия массово и принудительно вывозит украинцев в Россию.
Украинцев заставляют использовать российский транспорт для того, чтобы вывезти их на территорию России или на оккупированные территории Донбасса, не давая им возможности остаться на территориях, подконтрольных Украине.
В отчете на более чем 70 страницах задокументировано незаконное перемещение украинских гражданских, что, по словам авторов отчета, является серьезным нарушением законов войны и преступлением против человечности.
Международные правозащитники побеседовали с 50 украинцами, которые прошли принудительную отправку и “фильтрацию” в российских лагерях.
Принудительный вывоз на территории РФ
– Мы задокументировали, что российские власти, российские силы или силы, связанные с Россией, дали понять украинцам, которым они предлагали эвакуацию в автобусе, что у них не было другого выбора. У них не было выбора, им пришлось сесть в этот автобус, потому что им сказали, что если они останутся, будет гораздо хуже, – говорит заместитель директора международной правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер.
Также правозащитница отмечает, что в некоторых случаях они не говорили людям, куда их везут.
– В других случаях российские военные собирали людей с улиц, с укрытий, иногда проводили обыски по домам, собирали людей и сажали их в автобусы до так называемой “ДНР”, а затем дальше до российской границы. Они заставляли или запугивали людей, чтобы они сели в автобус. Или в некоторых случаях говорили им, что они не позволяют им ехать в сторону территорий, контролируемых Украиной, — добавляет Денбер.
“Фильтрация” в российских лагерях
Почти все, с кем общались авторы опроса, прошедшие через фильтрацию, чувствовали, что они там по принуждению. Некоторые люди ощущали себя заложниками, другие испытывали эмоции обвиняемых в преступлении.
– Это также согласуется с тем, что Россия делает внутри страны. Они используют всевозможные механизмы для получения биометрических данных людей с целью контроля над ними, — говорит она.
По данным отчета, тех, кто не прошел процесс фильтрации, вывозили в другие места, включая Еленовку. Однако, как сложилась их судьба после этого, правозащитники отследить не смогли.
— Мы знаем подробности только одного случая мужчины, который провалил фильтрацию, но в конце концов его освободили. Он не хотел говорить о своем опыте. Он также рассказывает о своем сыне, который был задержан вблизи Мариуполя, его удерживали несколько недель, потому что подозревали в контактах с украинскими военными. Его сына очень сильно избивали, – говорит Денбер.
Принудительная передача детей и беженцы РФ
Власти Украины заявляют, что почти 6 тысяч украинских детей были депортированы в Россию. В отчете международных правозащитников задокументирован всего один случай принудительной передачи детей. Речь идет о перемещении 17 детей, находившихся в заведении в Мариуполе.
— Мы не задокументировали никакие другие случаи, кроме этого, но это не значит, что этих случаев не существует, — отмечает женщина.
Кроме того, Human Rights Watch не удалось установить, сколько людей было принудительно переправлено в Россию.
– Мы не знаем. Но мы знаем, что это было много, потому что было много полных автобусов, которые отправляли таким образом. Мы знаем, что это было массовое явление. Очень трудно сказать, сколько из оказавшихся в России людей являются настоящими беженцами. Сколько принудительно перемещено, а сколько добровольно уехало в Россию. Это очень сложные цифры, сообщает Денбер.