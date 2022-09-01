Росія масово та примусово вивозить українців до Росії – звіт Human Rights Watch

Вересень, 01 в 13:50

У звіті міжнародних правозахисників повідомляється, що Росія масово та примусово вивозить українців до Росії.

Українців змушують використовувати російський транспорт, для того щоб вивезти їх на територію Росії, чи на окуповані території Донбасу, не даючи їм можливості залишитися на територіях, підконтрольних Україні.

У звіті на понад 70-ти сторінках задокументовано незаконне переміщення українських цивільних, що, за словами авторів звіту, є серйозним порушенням законів війни, та потенційно складає злочин проти людяності.

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Міжнародні правозахисники поговорили з 50-ма українцями, які пройшли примусове перевезення та “фільтрацію” в російських таборах.

Примусове вивезення

– Ми задокументували, що російська влада, російські сили або сили, які пов’язані з Росією, дали зрозуміти українцям, яким вони пропонували евакуацію в автобусі, що в них не було іншого вибору. У них не було вибору, їм довелося сісти в цей автобус, бо їм сказали, що якщо вони залишаться, буде набагато гірше, – каже заступниця директора міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер.

Також правозахисниця зазначає, що в деяких випадках вони не казали людям, куди їх везуть.

– В інших випадках російські військові збирали людей з вулиць, з укриттів, іноді проводили обшуки по будинках, збирали людей і садили їх в автобуси до так званої ДНР, а потім далі до російського кордону. Вони змушували або залякували людей, щоб вони сіли в автобус. Або в деяких випадках говорили їм, що вони не дозволяють їм їхати в бік територій, які контролювала Україна, – додає Денбер.

“Фільтрація” в російських таборах

Майже всі, з ким спілкувалися автори опитування, хто пройшов через фільтрацію, відчували, що вони під примусом. Деякі люди знаходились під власними емоціями заручників, інші почувалися так, ніби їх звинувачують у злочині.

– Це також узгоджується з тим, що Росія робить усередині країни. Вони використовують усілякі механізми, щоб отримати біометричні дані людей з метою контролю над ними, – каже вона.

За даними звіту, тих, хто не пройшов процес фільтрації, вивозили в інші місця, включно з Оленівкою. Проте як склалася їхня доля після цього правозахисники відстежити не змогли.

– Ми знаємо подробиці лише одного випадку чоловіка, який провалив фільтрацію, але зрештою його звільнили. Він не хотів говорити про свій досвід. Він також розповідає про свого сина, якого затримали поблизу Маріуполя, його утримували кілька тижнів, бо його підозрювали в контактах з українськими військовими. Його сина дуже сильно били, – говорить Денбер.

Примусова передача дітей та біженці РФ

Українська влада заявляє, що майже 6 тисяч дітей було депортовано до Росії. У звіті міжнародних правозахисників задокументували лише один випадок примусової передачі дітей. Мова йде про переміщення 17 дітей, які перебували у закладі в Маріуполі.

– Ми не задокументували жодних інших випадків, крім цього, але це не означає, що цих випадків не існує, – зазначає жінка.

Крім того, Human Rights Watch не вдалось встановити, скільки людей було примусово переправлено до Росії.