Сентябрь, 01 в 8:49

Ночью Россия нанесла ракетный удар по Одесской области.

Атака производилась с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Сейчас смотрят

— Одна ракета Оникс уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет, — написал Братчук на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что Одесская область 26 июля подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 190-е сутки.

Информацию о воздушных тревогах в Украине можно увидеть на онлайн-карте.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук