Россия обстреляла Одесчину ракетами Оникс
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Ночью Россия нанесла ракетный удар по Одесской области.
Атака производилась с территории временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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— Одна ракета Оникс уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. Пострадавших нет, — написал Братчук на своей официальной странице в Twitter.
Напомним, что Одесская область 26 июля подверглась ракетной атаке с применением самолетов стратегической авиации.
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Источник: Сергей Братчук