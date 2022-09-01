Вересень, 01 в 8:49

Вночі Росія завдала ракетного удару по Одеській області.

Атака здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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– Одну ракету Онікс знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає, – написав Братчук на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що Одеська область 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 190-ту добу.

Інформацію про повітряні тривоги в Україні можна побачити на онлайн-карті.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Братчук