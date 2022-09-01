Росія обстріляла Одещину ракетами Онікс
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Вночі Росія завдала ракетного удару по Одеській області.
Атака здійснювалася з території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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– Одну ракету Онікс знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає, – написав Братчук на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що Одеська область 26 липня зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації.
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Джерело: Сергій Братчук