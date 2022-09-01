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Факты / Украина

Скорректировал ракету по аэродрому Краматорск: суд приговорил агента ФСБ к 9 годам тюрьмы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Скорректировал ракету по аэродрому Краматорск: суд приговорил агента ФСБ к 9 годам тюрьмы
Фото: СБУ

По материалам военной контрразведки СБУ к 9 годам тюрьмы приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.

СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

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— В ходе досудебного расследования установлена ​​личность его российского “куратора”. Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев, — говорится в сообщении СБУ.

По его указаниям агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

Полученные данные захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам Краматорского аэродрома.

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Источник: СБУ
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