Скорректировал ракету по аэродрому Краматорск: суд приговорил агента ФСБ к 9 годам тюрьмы
Фото: СБУ
По материалам военной контрразведки СБУ к 9 годам тюрьмы приговорен российский агент, который собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении.
СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.
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— В ходе досудебного расследования установлена личность его российского “куратора”. Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев, — говорится в сообщении СБУ.
По его указаниям агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.
Полученные данные захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам Краматорского аэродрома.