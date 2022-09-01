Скоригував ракету по аеродрому Краматорськ: суд засудив агента ФСБ до 9 років в’язниці

Вересень, 01 в 11:00

За матеріалами військової контррозвідки СБУ до 9 років в’язниці засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.

СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.

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– Під час досудового розслідування встановлено особу його російського “куратора”. Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов, – йдеться у повідомленні СБУ.

За його вказівками, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.

Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому Краматорськ.