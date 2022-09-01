Сентябрь, 01 в 19:48

Украина будет особенно благодарна Дании за поставки конкретного типа вооружений.

Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Еппе Кофодом.

— Сегодня мы проговорили очень конкретные типы оружия, на поставки которых мы рассчитываем и за которые будем благодарны. А за один тип оружия мы будем особенно безгранично благодарны, и этот вопрос у нас сейчас в приоритетах, — сказал украинский министр.

Глава украинского МИД не уточнил, о каком оружии идет речь.

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Дмитрий Кулеба отметил, что те поставки вооружений, которые Дания уже предоставила Украине, очень полезны.

— Знаете, когда любая страна предоставляет Украине оружие, это не акт благотворительности, а акт инвестиций в собственную безопасность. Чтобы мы в Украине смогли остановить российское нашествие и защитить от агрессии Путина, которая происходит разными путями, — сказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба отметил, что для Украины есть три самых больших приоритета в плане вооружения: артиллерия любого типа и боекомплект для нее, системы противовоздушной обороны и ракетные системы залпового огня.

— Поэтому на каждой встрече я постоянно подчеркиваю очень большую потребность в получении большего количества артиллерийских систем, без которых невозможна ни одна и оборонительная, и наступательная операция, — сказал он.

Министр поблагодарил главу МИД Дании, страна которого с начала полномасштабного вторжения продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь.

Напомним, 1 сентября с визитом в Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод. Кроме поставок вооружения Украине, глава дипломатии Дании обсудил с Дмитрием Кулебой ситуацию на ЗАЭС и последующее восстановление Украины, в том числе, Николаева и области.

Кроме того, Еппе Кофод провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.