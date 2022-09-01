Вересень, 01 в 19:48

Україна особливо вдячна Данії за постачання конкретного типу озброєння.

Про це 1 вересня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Данії Єппе Кофодом.

– Сьогодні ми проговорили дуже конкретні типи зброї, на постачання яких ми розраховуємо і за які будемо вдячні. А за один тип зброї ми будемо особливо безмежно вдячні, і це питання у нас зараз у пріоритетах, – сказав український міністр.

Глава українського МЗС не уточнив, про яку зброю йдеться.

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Дмитро Кулеба зазначив, що ті постачання озброєнь, які Данія вже надала Україні, є дуже корисними.

– Знаєте, коли будь-яка країна надає Україні зброю, це не акт благодійності, а акт інвестицій у власну безпеку. Щоб ми в Україні змогли зупинити російську навалу та захистити від агресії Путіна, яка відбувається різними шляхами, – сказав глава МЗС України.

Дмитро Кулеба зазначив, що для України є три найбільші пріоритети в плані озброєння: артилерія будь-якого типу і боєкомплект для неї, системи протиповітряної оборони та ракетні системи залпового вогню.

– Тому на кожній зустрічі я постійно наголошую на дуже великій потребі в отриманні більшої кількості артилерійських систем, без яких неможлива жодна і оборонна, і наступальна операція, – сказав він.

Міністр подякував главі МЗС Данії, країна якого від початку повномасштабного вторгнення продовжує надавати Україні необхідну військову допомогу.

Нагадаємо, 1 вересня з візитом в Україну прибув голова Міністерства закордонних справ Данії Єппе Кофод. Окрім постачання озброєння Україні, голова дипломатії Данії обговорив із Дмитром Кулебою ситуацію на ЗАЕС та подальше відновлення України, зокрема, Миколаєва та області.

Крім того, Єппе Кофод провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.