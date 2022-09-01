Сентябрь, 01 в 10:32

1 сентября 1939 года около 04:00 нацистская Германия начала большую войну. Первой удар приняла Польша.

Тогда под страшную бомбардировку попал город Велюнь. По случаю этой даты президент Украины Владимир Зеленский обратился к польскому народу.

Он напомнил, что уже 83 года отделяют нас от того утра, которое поставило Европу и мир на грань гибели. Владимир Зеленский уверен, что не будет такого поколения украинцев, поляков, всех европейцев и людей в целом, которые забудут, что нес нацизм и за что были привлечены к ответственности нацистские палачи.

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– Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и столь жестокой войны. Но снова было такое утро. Только уже 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам. Идеология ненависти пытается захватить пространство в Европе за счет массовых убийств и террора. Велюнь повторяется в Харькове, Николаеве, городах Донбасса, в Мариуполе. Повторились сожженные города и села. Повторилась Катынь в Еленовке, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заверил, что Украина вместе с международными партнерами и их поддержкой сделают все, чтобы украинцы, поляки и все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение помнило, что несет рашизм и за что будут наказаны рашистские палачи.

– Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись. Никогда снова. Сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла, – добавил глава государства.

Напомним, 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Это произошло через неделю после подписания Договора о ненападении между гитлеровской Германией и сталинским СССР (и тайного протокола к нему – Пакта Молотова-Риббентропа).