Вересень, 01 в 10:32

1 вересня 1939 року близько 04:00 нацистська Німеччина розпочала велику війну. Першою удар прийняла Польща.

Тоді страшного бомбардування зазнало місто Велюнь. З нагоди цієї дати президент України Володимир Зеленський звернувся до польського народу.

Він нагадав, що вже 83 роки відділяють нас від того ранку, який поставив Європу і світ на межу загибелі. Володимир Зеленський переконаний, що не буде такого покоління українців, поляків, усіх європейців і людей взагалі, які забудуть, що ніс нацизм і за що були притягнуті до відповідальності нацистські кати.

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– Люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів і такої жорстокої війни. Але знову був такий ранок. Тільки вже 24 лютого 2022 року, коли бомби й ракети вдарили по мирних містах. Ідеологія ненависті намагається захопити собі простір у Європі за рахунок масових вбивств і терору. Велюнь повторюється у Харкові, Миколаєві, містах Донбасу, Маріуполі. Повторилися спалені міста і села. Повторилася Катинь в Оленівці, – наголосив президент.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна разом з міжнародними партнерами і їхньою підтримкою зроблять усе, щоб українці, поляки та всі народи Європи жили вільно. Щоб кожне покоління пам’ятало, що несе рашизм і за що будуть покарані рашистські кати.

– Ми зробимо все, щоб ранок 1 вересня, ранок 22 червня і ранок 24 лютого не повторювалися. Ніколи знову. Зробимо все, щоб ненависть остаточно програла, – додав глава держави.

Нагадаємо, 1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Це сталося через тиждень після підписання Договору про ненапад між гітлерівською Німеччиною і сталінським СРСР ( і таємного протоколу до нього – Пакту Молотова-Ріббентропа).