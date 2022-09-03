Сентябрь, 02 в 23:26

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставит двух своих представителей на Запорожской АЭС по окончании миссии.

Об этом во время пресс-конференции 2 сентября заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На данный момент, после отъезда большей части инспекторов организации по ядерному надзору ООН с территории Запорожской АЭС, на станции остаются шесть представителей миссии.

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– Как я и говорил, я там был и будут оставаться наши представители в течение определенного времени, вплоть до стабилизации ситуации. Пока не станет ситуация более стабильной, – отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ рассказал, что делегация организации провела оценку, для того чтобы оценить все составляющие и дать выводы.

Он добавил, что в начале миссии было 14 инспекторов.

— Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Несколько из них вы сейчас видите со мной здесь, шесть человек остались на самой АЭС, — сказал Рафаэль Гросси.

Он добавил, что инспекция на ЗАЭС длилась несколько часов, а двое инспекторов останутся на станции на постоянной основе.

– Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут оставаться два представителя нашей миссии, — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Кроме того, Рафаэль Гросси заявил, что в первый день инспекции представителями делегации МАГАТЭ было обнаружено повреждение Запорожской АЭС.