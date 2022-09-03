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Факти / Україна

МАГАТЕ організує постійну присутність двох інспекторів на ЗАЕС – Гроссі

Ілля Нежигай, редактор стрічки
МАГАТЕ організує постійну присутність двох інспекторів на ЗАЕС – Гроссі
Фото: Офіс президента

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) залишить двох своїх представників на Запорізькій АЕС після закінчення місії.

Про це під час пресконференції 2 вересня заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Станом на зараз, після від’їзду більшої частини інспекторів організації з ядерного нагляду ООН з території Запорізької АЕС, на станції залишаються шестеро представників місії.

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– Як я і говорив, я там був і залишатимуться наші представники протягом певного часу, аж до стабілізації ситуації. Поки не стане ситуація більш стабільною, – зазначив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ розповів, що делегація організації провела оцінку, для того щоб оцінити всі складові і надати висновки.

Він додав, що на початку місії було 14 інспекторів.

– Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами… Кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС, – сказав Рафаель Гроссі.

Він додав, що інспекція на ЗАЕС тривала кілька годин, а двоє інспекторів залишаться на станції на постійній основі.

– Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться двоє представників нашої місії, – повідомив гендиректор МАГАТЕ.

Крім того, Рафаель Гроссі заявив, що під час першого дня інспекції представниками делегації МАГАТЕ було виявлено пошкодження Запорізької АЕС.

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Джерело: Deutsche Welle
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