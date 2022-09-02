Сентябрь, 02 в 17:27

После визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не могут оставаться сомнения в необходимости демилитаризировать территорию вокруг станции.

Такое заявление обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР напомнили об опасности, создаваемой российскими оккупационными войсками на таком ядерном объекте, как ЗАЭС.

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– Международные представители своими глазами убедились в реальной угрозе, которую несет милитаризация Запорожской АЭС и нарушение основ ядерной безопасности, — подчеркивается в сообщении.

В связи с этим в разведке озвучили четыре ключевых шага, необходимых для соблюдения ядерной безопасности:

Вокруг Запорожской АЭС должна появиться 10-километровая демилитаризованная зона до завершения боевых действий.

Войска РФ и контролируемая ими оккупационная “администрация” должны уйти с территории атомной электростанции и покинуть пределы демилитаризованной зоны.

В захваченный оккупантами город Энергодар должны вернуться украинские власти.

Запорожская АЭС должна находиться под контролем компании Энергоатом с привлечением МАГАТЭ и других независимых международных структур.

В ГУР напомнили, что Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ попала на атомную станцию и могла провести объективную оценку ситуации.

В ведомстве выразили надежду, что специалисты МАГАТЭ предоставят мировому сообществу полную и правдивую информацию о действиях российских войск на ЗАЭС и в городе Энергодар.

Как известно, 1 сентября миссия МАГАТЭ, в которую вошли 14 международных экспертов, посетила Запорожскую АЭС. Возглавил миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Перед визитом войска РФ совершили мощные обстрелы Энергодара, в результате чего отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

После нескольких часов пребывания на станции Гросси покинул ЗАЭС, как и большинство членов делегации. На станции осталось пять представителей миссии, которые ориентировочно будут продолжать работу до 3 сентября.

По итогам поездки Рафаэль Гросси пообещал, что МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС.

Источник: ГУР Минобороны Украины