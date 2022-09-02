Должна быть 10-километровая безопасная зона: в ГУР призвали к ряду шагов относительно ЗАЭС
После визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не могут оставаться сомнения в необходимости демилитаризировать территорию вокруг станции.
Такое заявление обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ГУР напомнили об опасности, создаваемой российскими оккупационными войсками на таком ядерном объекте, как ЗАЭС.
– Международные представители своими глазами убедились в реальной угрозе, которую несет милитаризация Запорожской АЭС и нарушение основ ядерной безопасности, — подчеркивается в сообщении.
В связи с этим в разведке озвучили четыре ключевых шага, необходимых для соблюдения ядерной безопасности:
- Вокруг Запорожской АЭС должна появиться 10-километровая демилитаризованная зона до завершения боевых действий.
- Войска РФ и контролируемая ими оккупационная “администрация” должны уйти с территории атомной электростанции и покинуть пределы демилитаризованной зоны.
- В захваченный оккупантами город Энергодар должны вернуться украинские власти.
- Запорожская АЭС должна находиться под контролем компании Энергоатом с привлечением МАГАТЭ и других независимых международных структур.
В ГУР напомнили, что Украина сделала все, чтобы миссия МАГАТЭ попала на атомную станцию и могла провести объективную оценку ситуации.
В ведомстве выразили надежду, что специалисты МАГАТЭ предоставят мировому сообществу полную и правдивую информацию о действиях российских войск на ЗАЭС и в городе Энергодар.
Как известно, 1 сентября миссия МАГАТЭ, в которую вошли 14 международных экспертов, посетила Запорожскую АЭС. Возглавил миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Перед визитом войска РФ совершили мощные обстрелы Энергодара, в результате чего отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.
После нескольких часов пребывания на станции Гросси покинул ЗАЭС, как и большинство членов делегации. На станции осталось пять представителей миссии, которые ориентировочно будут продолжать работу до 3 сентября.
По итогам поездки Рафаэль Гросси пообещал, что МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС.
Источник: ГУР Минобороны Украины