Вересень, 02 в 17:27

Після візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС не можуть залишатися сумніви в необхідності демілітаризувати територію довкола станції.

Таку заяву оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В ГУР нагадали про небезпеку, яку створюють російські окупаційні війська на такому ядерному об’єкті, як ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Міжнародні представники на власні очі пересвідчились у реальній загрозі, яку несе мілітаризація Запорізької АЕС та порушення основ ядерної безпеки, – наголошується в повідомленні.

У зв’язку з цим у розвідці озвучили чотири ключові кроки, необхідні для дотримання ядерної безпеки:

Довкола Запорізької АЕС має з’явитися 10-кілометрова демілітаризована зона до завершення бойових дій.

Війська РФ та контрольована ними окупаційна “адміністрація” повинні піти з території атомної електростанції та залишити межі демілітаризованої зони.

У захоплене окупантами місто Енергодар повинна повернутися українська влада.

Запорізька АЕС має перебувати під контролем компанії Енергоатом, із залученням МАГАТЕ та інших незалежних міжнародних структур.

У ГУР нагадали, що Україна зробила все, аби місія МАГАТЕ потрапила на атомну станцію та могла провести об’єктивну оцінку ситуації.

У відомстві висловили сподівання, що фахівці МАГАТЕ нададуть світовій спільноті повну та правдиву інформацію щодо дій російських військ на ЗАЕС та в місті Енергодар.

Як відомо, 1 вересня місія МАГАТЕ, до якої увійшли 14 міжнародних експертів, відвідала Запорізьку АЕС. Очолив місію генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Перед візитом війська РФ здійснили потужні обстріли Енергодара, внаслідок чого відключився п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції.

Після кількох годин перебування на станції Гроссі залишив ЗАЕС, як і більшість членів делегації. На станції залишилися п’ять представників місії, які орієнтовно продовжуватимуть роботу до 3 вересня.

За підсумками поїздки Рафаель Гроссі пообіцяв, що МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій АЕС.

Джерело: ГУР Міноборони України