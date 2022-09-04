Сентябрь, 03 в 22:08

Жителям временно оккупированных территорий следует эвакуироваться, а оставшиеся должны не участвовать в ”референдумах” России, поскольку за это предусматривается уголовная ответственность.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире совместного телемарафона.

Она прокомментировала попытки оккупантов провести на захваченных территориях так называемые референдумы, которые назвала “фарсом и цирком”.

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— Но для наших граждан, которые будут участвовать в этом, — это действительно статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю эвакуироваться всех, кто может. А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, не участвовать ни в каких “референдумах”, — подчеркнула она.

Министр подчеркнула, что, несмотря на давление и насильственные призывы РФ, нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на “референдум” и в целом принимал в этом процессе участие.

Она добавила, что среди украинцев на оккупированных территориях очень скудный процент граждан готов участвовать в “волеизъявлении” оккупантов.

– Это мизерный процент. Я уверена, что это даже не 2%, когда мы говорим о количестве тех людей, которые остались, например, на Херсонщине или в Запорожской области, — сказала вице-премьер-министр.

При этом Верещук говорит, что оккупанты имеют списки граждан Украины, которые остались на оккупированных территориях и через коллаборантов, которые решили сотрудничать с Россией.

В то же время министр говорит, что у всех украинцев есть разные способы относительно того, как избежать участия в так называемых референдумах.

— Есть разные способы избежать этого. Самый быстрый и правильный – это эвакуироваться. Особенно, если люди относят себя к государственной сфере, либо органам местного самоуправления, либо работали где-нибудь в РГА или других органах власти. Таким обязательно нужно эвакуироваться, потому что эти люди будут подконтрольно вынуждены идти и участвовать в разных их мероприятиях. А люди пенсионного возраста, или фермеры, которые не имеют никакой причастности к публичной власти и не могут в силу обстоятельств уехать, то самое большое и лучшее, что могут сделать – это не участвовать в ”референдуме”, не принимать паспорта и не идти на сотрудничество , — объяснила глава Минреинтеграции.

Она добавила, что украинские власти располагают информацией, что люди в большинстве не будут идти и не будут участвовать ни в каких “референдумах”, а за последнюю неделю наблюдается увеличение количества эвакуируемых людей.

Верещук добавила, что сейчас уже началась осень, а значит, когда начнутся регулярные дожди и похолодания, жители временно оккупированных территорий могут остаться без света и отопления, а из-за непогоды может быть уничтожено транспортное сообщение для нормальной эвакуации.

– Поэтому сейчас ответственно примите решение и уезжайте сейчас. Переживем зиму здесь, а потом наша армия проведет им последний “референдум” – выбросит из нашей земли. Тогда зайдем вместе на деоккупированную территорию и будем восстанавливать нашу землю, – сказала глава Минреинтеграции.

Что касается эвакуационных рейсов, сейчас курсируют специальные вагоны для людей с инвалидностью, работают группы волонтеров для помощи гражданам в выезде, поэтому возможность переправиться на подконтрольные территории есть, говорит Ирина Верещук.