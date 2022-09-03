Вересень, 03 в 9:58

Мешканців тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область), які погодилися отримати російські паспорти, почали “призивати” до армії РФ.

Як поінформували в Маріупольській міській раді, жителі міста почали отримувати повістки в так званий військкомат.

– Російський паспорт із часом перетворюється на квиток на фронт. Жителі тимчасово окупованого Мелітополя вже почали отримувати повістки до військкомату, – зазначається в повідомленні.

На підтвердження міськрада опублікувала фото такої повістки, згідно з якою один із мешканців Мелітополя мав 29 серпня з’явитися до військкомату з паспортом РФ та речами.

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У міській раді нагадали, що російські окупанти не питають дозволу на свої злочинні дії. Раніше вони влаштовували подібну “мобілізацію” на війну проти України в тимчасово окупованому Донецьку, тепер у Мелітополі.

– Так само буде і в Маріуполі. Питання часу, але через контрнаступ ЗСУ у окупантів підгорає. Закликаємо маріупольців не отримувати паспорти РФ. Не ухвалюйте собі вирок! – йдеться в повідомленні.

Ще на початку серпня українська розвідка інформувала, що російські окупанти змушують мешканців тимчасово окупованої Херсонщини, Мелітополя та Кам’янського отримувати російські паспорти.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередили, що отримання паспорта РФ загрожує примусовою мобілізацією до лав російської армії та депортацією до Росії. Крім того, окупанти проводять паспортизацію, щоб згодом організувати псевдореферендуми про “приєднання” тимчасово захоплених територій України до РФ.

Джерело: Маріупольська міська рада