Нужно постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС – президент Европейского Совета

Сентябрь, 03 в 17:00

Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который возглавил миссию на ЗАЭС.

— ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ. Их мужество и профессионализм в выполнении первой миссии на ЗАЭС впечатляют, — написал он на своей официальной странице в Twitter.

Он добавил, что постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на станции нужно для обеспечения всеобщей безопасности.

— Россия подвергает мир опасности. Ключевое значение имеет обеспечение ядерной безопасности и защиты. Необходимо постоянное присутствие МАГАТЭ на станции, — отметил Мишель.

Источник: Шарль Мишель