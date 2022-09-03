Нужно постоянное присутствие МАГАТЭ на Запорожской АЭС – президент Европейского Совета
Фото: УНИАН
Президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который возглавил миссию на ЗАЭС.
— ЕС полностью поддерживает работу и усилия МАГАТЭ. Их мужество и профессионализм в выполнении первой миссии на ЗАЭС впечатляют, — написал он на своей официальной странице в Twitter.
Он добавил, что постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на станции нужно для обеспечения всеобщей безопасности.
— Россия подвергает мир опасности. Ключевое значение имеет обеспечение ядерной безопасности и защиты. Необходимо постоянное присутствие МАГАТЭ на станции, — отметил Мишель.
Источник: Шарль Мишель
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