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Факти / Україна

Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – президент Європейської Ради

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС.

– ЄС повністю підтримує роботу та зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Він додав, що постійна присутність представників МАГАТЕ на станції потрібна для забезпечення загальної безпеки.

– Росія наражає світ на небезпеку. Ключове значення має забезпечення ядерної безпеки та захисту. Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на станції, – зазначив Мішель.

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Джерело: Шарль Мішель

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