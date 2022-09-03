Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – президент Європейської Ради
Фото: УНІАН
Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС.
– ЄС повністю підтримує роботу та зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Він додав, що постійна присутність представників МАГАТЕ на станції потрібна для забезпечення загальної безпеки.
– Росія наражає світ на небезпеку. Ключове значення має забезпечення ядерної безпеки та захисту. Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на станції, – зазначив Мішель.
Джерело: Шарль Мішель
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