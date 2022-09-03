Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС – президент Європейської Ради

Вересень, 03 в 17:00

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) із головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який очолив місію на ЗАЕС.

– ЄС повністю підтримує роботу та зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають, – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Він додав, що постійна присутність представників МАГАТЕ на станції потрібна для забезпечення загальної безпеки.

– Росія наражає світ на небезпеку. Ключове значення має забезпечення ядерної безпеки та захисту. Потрібна постійна присутність МАГАТЕ на станції, – зазначив Мішель.

Джерело: Шарль Мішель