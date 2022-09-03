Сентябрь, 03 в 15:38

Блогер Марианна Вышемирская, фото которой возле разбомбленной Россией больницы в Мариуполе в свое время облетело мир, активно сотрудничает с оккупантами и распространяет пропагандистские фейки.

Как известно, 9 марта путинские войска нанесли авиаудар по больнице в Мариуполе. Они сбросили мощные авиабомбы с самолетов, в том числе на родильное отделение. В результате обстрела РФ погибли по меньшей мере три человека, а еще 17 получили тяжелые ранения. Одна из рожениц умерла, не выжил и ее ребенок.

Тогда в мировых СМИ распространились фото окровавленной беременной Марианны Пидгурской (Вышемирской) возле разрушенного роддома. Трагедию на фото зафиксировали фотографы агентства The Associated Press Евгений Малолетка и Мстислав Чернов.

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Впоследствии Вышемирская родила девочку. Чем она занимается через полгода после трагедии – далее в материале.

Что известно о Марианне Вышемирской

Марианна Вышемирская позиционирует себя как бьюти-блогер. Она имеет аккаунты в Instagram (более 84 тыс. фолловеров) и Telegram (более 12 тыс.). По некоторым данным, ее девичья фамилия – Пидгурская.

Есть информация, что она родилась и жила в городе Макеевка (Донецкая область), который с 2014 года находится под российской оккупацией, а также в оккупированном Донецке. А в 2020 году Пидгурская переехала в Мариуполь и вышла замуж за Юрия Вышемирского. Они якобы познакомились через социальные сети. Вышемирский якобы работал на металлургическом комбинате Азовсталь, который разрушили российские войска.

На момент полномасштабного вторжения РФ Марианна Вышемирская находилась на последнем сроке беременности и проживала в Мариуполе. Она попала на фото от 9 марта из разрушенного российским ударом роддома.

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Тот факт, что до войны Вышемирская зарабатывала блогерством, дало основания российским пропагандистам утверждать, что бомбардировка якобы была “срежиссированным спектаклем”. Пропагандисты утверждали, что женщина не могла находиться в роддоме, поскольку там якобы находился полк Азов, однако это было откровенной циничной ложью РФ.

Чем сейчас занимается Вышемирская

Судя по последним сообщениям, блогер сейчас находится в оккупированном Донецке. То, что Марианна Вышемирская чуть не погибла во время бомбардировки больницы в Мариуполе, не помешало ей сотрудничать с оккупантами, критиковать украинские власти и активно участвовать в постановочных сюжетах пропагандистов.

В своем Instagram Вышемирская сейчас в большинстве своем публикует советы в сфере красоты и ухода за ребенком.

В то же время в апреле она писала в сториз, что является “аполитичной” и не соглашалась на фото, которое облетело мир. Вышемирская также утверждала, что не слышала звука самолетов, а потому обстрелы роддома якобы “могли быть не с воздуха”.

На тот момент авианалет РФ уже подтвердили президент Украины Владимир Зеленский, в Национальной полиции и Мариупольском городском совете. Тогда журналисты предполагали, что свой рассказ девушка могла записать под давлением оккупантов.

Однако, похоже, что это вполне осознанная позиция Вышемирской. Об этом свидетельствуют ее сообщения в Telegram-аккаунте.

Например, 1 сентября блогер посетила временно оккупированный Мариуполь и раздавала ученикам в одной из школ шарики цвета флага РФ. По словам Вышемирской, она хотела показать, как “школьники начинают свой учебный год в восстановленных школах”, и отвезти проектор.

Блогер постила пропагандистские сообщения о том, как “счастливы дети” в якобы “мирном Мариуполе”.

А 25 августа Вышемирская объявила, что побывала в Еленовской колонии, где общалась “с добровольно служившим в Азове харьковчанином Дмитрием Кищенко”. При этом блогер не забыла упомянуть, что полк Азов “признан националистическим и запрещен в РФ”.

Как известно, именно в Еленовской колонии оккупанты содержат украинских военнопленных, защищавших Мариуполь. По итогам поездки Вышемирская обнародовала пропагандистские лозунги, что “в бедах” военнопленных “виновно начальство, руководство страны, политики”. Она также заявила, что украинские военные якобы осуществляли обстрелы гражданских объектов и использовали их для обустройства своих позиций. Кроме того, блогер обнародовала призыв, что “украинское руководство должно пойти на мирные переговоры с РФ”.

Ранее Вышемирская также неоднократно распространяла фейки РФ, что украинские военные якобы занимали объекты социальной инфраструктуры в Мариуполе, а в одном из роддомов “находилась база Азова”.

А 22 августа блогер обнародовала “осуждение” подрыва авто Дарьи Дугиной – дочери идеолога “русского мира” Александра Дугина. Вышемирская назвала Дугину “девушкой, никому не причинившей зла”, и распространила версию российской пропаганды об “украинском следе убийства”.

Источник: 0629.com.ua, Минреинтеграции, Telegram и Instagram Марианны Вышемирской

Фото: Евгений Малолетка, Telegram и Instagram Марианны Вышемирской, dev.ua