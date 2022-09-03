Вересень, 03 в 15:38

Блогерка Маріанна Вишемірська, фото якої біля розбомбленої Росією лікарні в Маріуполі свого часу облетіло світ, активно співпрацює з окупантами та розповсюджує пропагандистські фейки.

Як відомо, 9 березня путінські війська завдали авіаудару по лікарні в Маріуполі. Вони скинули потужні авіабомби з літаків, зокрема на пологове відділення. Внаслідок обстрілу РФ загинули щонайменше троє людей, а ще 17 зазнали тяжких поранень. Одна із породіль померла, не вижила і її дитина.

Тоді світовими ЗМІ поширилися фото закривавленої вагітної Маріанни Підгурської (Вишемірської) біля зруйнованого пологового. Трагедію на світлинах зафіксували фотографи агентства The Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mstyslav Chernov (@mstyslav.chernov)

Згодом Вишемірська народила дівчинку. Чим вона займається через пів року після трагедії – далі в матеріалі.

Що відомо про Маріанну Вишемірську

Маріанна Вишемірська позиціонує себе як б’юті-блогерка. Вона має акаунти в Instagram (понад 84 тис. фоловерів) та Telegram (понад 12 тис.). За деякими даними, її дівоче прізвище — Підгурська.

Є інформація, що вона народилася та жила в місті Макіївка (Донецька область), яке з 2014 року перебуває під російською окупацією, а також в окупованому Донецьку. А в 2020 році Підгурська переїхала в Маріуполь та вийшла заміж за Юрія Вишемірського. Вони начебто познайомилися через соціальні мережі. Вишемірський нібито працював на металургійному комбінаті Азовсталь, який наразі зруйнували російські війська.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Маріанна Вишемірська перебувала на останньому терміні вагітності та проживала в Маріуполі. Вона потрапила на фото від 9 березня зі зруйнованого російським ударом пологового.

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Той факт, що до війни Вишемірська заробляла блогерством, дало підстави російським пропагандистам стверджувати, що бомбардування начебто було “зрежисованим спектаклем”. Пропагандисти стверджували, що жінка не могла перебувати в пологовому будинку, оскільки там нібито перебував полк Азов, проте це було відвертою цинічною брехнею РФ.

Чим зараз займається Вишемірська

Судячи з останніх дописів, блогерка зараз перебуває в окупованому Донецьку. Те, що Маріанна Вишемірська мало не загинула під час бомбардування лікарні в Маріуполі, не завадило їй співпрацювати з окупантами, критикувати українську владу та активно брати участь у постановочних сюжетах пропагандистів.

У своєму Instagram Вишемірська зараз здебільшого публікує поради в сфері краси та догляду за дитиною.

Водночас у квітні вона писала в сторіз, що є “аполітичною” та не погоджувалася на фото, яке облетіло світ. Вишемірська також стверджувала, що не чула звуку літаків, а тому обстріли пологового начебто “могли бути не з повітря”.

На той момент авіаналіт РФ уже підтвердили президент України Володимир Зеленський, поліція та Маріупольська міська рада. Тоді журналісти припускали, що свою розповідь дівчина могла записати під тиском окупантів.

Однак, схоже, що це є цілком усвідомленою позицією Вишемірської. Про це свідчать її дописи в Telegram-акаунті.

Наприклад, 1 вересня блогерка відвідала тимчасово окупований Маріуполь та роздавала учням в одній зі шкіл кульки кольору прапора РФ. За словами Вишемірської, вона хотіла показати, як “школярі починають свій навчальний рік у відновлених школах”, та завезти проєктор.

Блогерка постила пропагандистські дописи про те, які “щасливі діти” в начебто “мирному Маріуполі”.

А 25 серпня Вишемірська оголосила, що побувала в Оленівській колонії, де спілкувалася “з харків’янином Дмитром Кіщенком, який добровільно служив в Азові”. При цьому блогерка не забула згадати, що полк Азов “визнаний націоналістичним та заборонений в РФ”.

Як відомо, саме в Оленівській колонії окупанти утримують українських військовополонених, які захищали Маріуполь. За підсумками поїздки Вишемірська оприлюднила пропагандистські лозунги, що “в бідах” військовополонених “винне начальство, керівництво країни, політики”.

Вона також заявила, що українські військові начебто здійснювали обстріли цивільних об’єктів та використовували їх для облаштування своїх позицій. Крім того, блогерка оприлюднила заклик, що “українське керівництво має піти на мирні переговори з РФ”.

Раніше Вишемірська також неодноразово розповсюджувала фейки РФ, що українські військові начебто займали об’єкти соціальної інфраструктури в Маріуполі, а в одному з пологових “знаходилася база Азова”.

А 22 серпня блогерка оприлюднила “засудження” підриву авто Дар’ї Дугіної – дочки ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна. Вишемірська назвала Дугіну “дівчиною, яка нікому не завдала зла”, та поширила версію російської пропаганди про “українській слід убивства”.

Джерело: 0629.com.ua, Мінреінтеграції, Telegram та Instagram Маріанни Вишемірської

Фото: Євген Малолєтка, Telegram та Instagram Маріанни Вишемірської, dev.ua