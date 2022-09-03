Военная техника РФ на ЗАЭС может привести к сценарию, как на Фукусиме – Плачков

Сентябрь, 03 в 18:48

Бывший глава государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков считает положительным тот факт, что миссия МАГАТЭ доехала до Запорожской АЭС и то, что гендиректор МАГАТЭ оставил шестерых экспертов там работать.

— На мой взгляд, за один день проверить весь ядерный материал, находящийся на шести атомных энергоблоках, невозможно. А также есть его заявление относительно двух инспекторов, которые будут работать на постоянной основе на ЗАЭС и будут мониторить сложившуюся ситуацию.

Плачков отметил, что с оценкой Гросси он не соглашается по поводу двух факторов из семи.

— Это морально-психологическое состояние персонала – оно желто-красное на этой презентации. Я бы все же перевел его в красный, поскольку даже по словам Гросси, нашему персоналу приходится согласовывать и быть под контролем и давлением оккупанта на станции. И второй – это регулирующий контроль со стороны нашего государства.

Он объяснил, что у украинской госинспекции по ядерному регулированию нет доступа к станции. Плачков добавил, что этот пункт он перевел с желтого в желто-красный.

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Плачков допустил, что если россияне допустят глобальную катастрофу, она не будет похожа на катастрофу на Чернобыльской АЭС.

— Это больше похоже на сценарий, который проходил на другой атомной электростанции – на станции Фукусима в 2011 году, где не сработали дизельные генераторы. Но там были действительно другие факторы, более естественные – землетрясение и цунами.

По его словам, военная техника россиян, которая находится в залах первого и второго энергоблоков, влечет за собой риски, которые могут привести к сценарию, который был на станции Фукусима. Он добавил, что ход событий на ЗАЭС может развиваться “по очень трагическому сценарию”.