Сентябрь, 03 в 1:25

Инспекторы из миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую атомную электростанцию ​​увидели все, что хотели увидеть в первую очередь.

Об этом заявил гендиректор организации ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси.

– Хочу обратить внимание, поскольку вижу эту идею в реакциях и комментариях, что нам что-то не показали, что мы просто прошлись. Мы увидели то, о чем я направлял запрос, (увидели, – Ред.) все, что я хотел. Даже когда мы там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил “нам надо туда” и нас туда сопровождали. Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что мы хотели, – отметил он.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ и глава делегации на ЗАЭС Рафаэль Гросси рассказал, что в настоящее время на станции остаются шесть представителей организации по ядерному надзору, после чего МАГАТЭ оставит двух своих инспекторов на постоянной основе.

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В частности, Гросси заявил, что целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз и это недопустимо.