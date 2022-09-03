Військова техніка РФ на ЗАЕС може призвести до сценарію, як на Фукусімі – Плачков

Вересень, 03 в 18:48

Колишній очільник державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков вважає позитивним той факт, що місія МАГАТЕ доїхала до Запорізької АЕС та те, що гендиректор МАГАТЕ залишив шістьох експертів там працювати.

— На мій погляд, за один день перевірити весь ядерний матеріал, який знаходиться на шести атомних енергоблоках – неможливо. А також є його заява щодо двох інспекторів, які будуть працювати на постійній основі на ЗАЕС та моніторитимуть ситуацію, що буде складатися.

Плачков зазначив, що з оцінкою Гроссі він не погоджується щодо двох факторів із семи.

— Це морально-психологічний стан персоналу – він жовто-червоний на цій презентації. Я б все ж перевів його у червоний, оскільки навіть зі слів Гроссі, нашому персоналу доводиться погоджувати і бути під контролем і тиском окупанта на станції. І другий – це регулюючий контроль з боку нашої держави.

Він пояснив, що українська держінспекція з ядерного регулювання не має доступу до станції. Плачков додав, що цей пункт він перевів із жовтого до жовто-червоного.

Зараз дивляться

Плачков допустив, що якщо росіяни допустять глобальну катастрофу, вона не буде схожою на катастрофу на Чорнобильській АЕС.

— Це більш схоже на сценарій, який відбувався на іншій атомній електростанції – на станції Фукусіма у 2011 році, де не спрацювали дизельні генератори. Але там були дійсно інші фактори, більш природні – землетрус та цунамі.

За його словами, військова техніка росіян, яка знаходиться у залах першого та другого енергоблоків, спричинює ризики, що можуть призвести до сценарію, який був на станції Фукусіма. Він додав, що перебіг подій на ЗАЕС може розвиватися “за дуже трагічним сценарієм”.