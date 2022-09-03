Військова техніка РФ на ЗАЕС може призвести до сценарію, як на Фукусімі – Плачков
Колишній очільник державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков вважає позитивним той факт, що місія МАГАТЕ доїхала до Запорізької АЕС та те, що гендиректор МАГАТЕ залишив шістьох експертів там працювати.
— На мій погляд, за один день перевірити весь ядерний матеріал, який знаходиться на шести атомних енергоблоках – неможливо. А також є його заява щодо двох інспекторів, які будуть працювати на постійній основі на ЗАЕС та моніторитимуть ситуацію, що буде складатися.
Плачков зазначив, що з оцінкою Гроссі він не погоджується щодо двох факторів із семи.
— Це морально-психологічний стан персоналу – він жовто-червоний на цій презентації. Я б все ж перевів його у червоний, оскільки навіть зі слів Гроссі, нашому персоналу доводиться погоджувати і бути під контролем і тиском окупанта на станції. І другий – це регулюючий контроль з боку нашої держави.
Він пояснив, що українська держінспекція з ядерного регулювання не має доступу до станції. Плачков додав, що цей пункт він перевів із жовтого до жовто-червоного.
Плачков допустив, що якщо росіяни допустять глобальну катастрофу, вона не буде схожою на катастрофу на Чорнобильській АЕС.
— Це більш схоже на сценарій, який відбувався на іншій атомній електростанції – на станції Фукусіма у 2011 році, де не спрацювали дизельні генератори. Але там були дійсно інші фактори, більш природні – землетрус та цунамі.
За його словами, військова техніка росіян, яка знаходиться у залах першого та другого енергоблоків, спричинює ризики, що можуть призвести до сценарію, який був на станції Фукусіма. Він додав, що перебіг подій на ЗАЕС може розвиватися “за дуже трагічним сценарієм”.