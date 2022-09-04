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Факти / Україна

Винних у чернігівській трагедії буде покарано – Тимошенко

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Винних у чернігівській трагедії буде покарано – Тимошенко
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пообіцяв, що винних у Чернігівській трагедії знайдуть та покарають.

– Щойно мав чітку та зрозумілу розмову з головою Чернігівської ОВА В’ячеславом Чаусом. Так, це трагедія. В історичному центрі Чернігова здетонувала РПГ. Все можу зрозуміти, але ніколи не зрозумію службову недбалість. Постраждали діти. Це неприпустимо! – йдеться у заяві Тимошенко у Telegram.

Він зазначив, що перевірка ще триває, до неї залучили найкращих фахівців, а також Держбюро розслідувань.

– Винні обов’язково будуть встановлені та понесуть покарання згідно з чинним законодавством. Держава не залишиться осторонь. Обіцяю, – резюмував заступник керівника ОП.

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