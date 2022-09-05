Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ ударили по оккупантам возле Семеновки и Купянска на Харьковщине — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники нанесли огневой удар по районам скопления российских военных вблизи временно оккупированного Купянска и Семеновки Харьковской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери, — отметили в Генштабе.

По их данным, уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.

Сейчас смотрят

Кроме того, на Харьковском направлении подверглись ударам Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. А на Изюмском направлении – Дибровно, Вернополье. По Дмитровке оккупанты нанесли авиаудар.

Читайте
ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи восьми населенных пунктов - Генштаб

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка