Сентябрь, 05 в 8:42

Украинские защитники нанесли огневой удар по районам скопления российских военных вблизи временно оккупированного Купянска и Семеновки Харьковской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери, — отметили в Генштабе.

По их данным, уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.

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Кроме того, на Харьковском направлении подверглись ударам Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. А на Изюмском направлении – Дибровно, Вернополье. По Дмитровке оккупанты нанесли авиаудар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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