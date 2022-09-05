ВСУ ударили по оккупантам возле Семеновки и Купянска на Харьковщине — Генштаб
Украинские защитники нанесли огневой удар по районам скопления российских военных вблизи временно оккупированного Купянска и Семеновки Харьковской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
— В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области, российские оккупанты понесли потери, — отметили в Генштабе.
По их данным, уничтожен один из полевых складов с боеприпасами, живая сила противника, а также военная техника. Потери уточняются.
Кроме того, на Харьковском направлении подверглись ударам Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. А на Изюмском направлении – Дибровно, Вернополье. По Дмитровке оккупанты нанесли авиаудар.
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