Август, 09 в 17:59

В Верховной Раде Украины сейчас есть три зарегистрированных законопроекта, которые расширяют категории мужчин, которым хотят разрешить выезд за границу.

Хотя эти законопроекты имеют мало шансов на то, чтобы стать законами, однако уже сейчас некоторые категории мужчин при определенных условиях могут пересечь границу.

Кому из мужчин могут разрешить выезжать за границу — читайте в нашем материале.

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Законопроекты

Сейчас в Раде зарегистрировано три законопроекта, которые предлагают изменить всеобщую мобилизацию и правила пересечения границы.

Нардепы предлагают несколько изменить Законы Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. К тому же предложенные изменения кардинально разные.

22 июня нардеп от партии Слуга народа Михаил Лаба вместе со своими однопартийцами Александром Кузнецовым и Анатолием Остапенко зарегистрировали законопроект №7484, в котором предлагают четко прописать запрет мужчинам от 18 до 60 лет пересекать границу во время действия военного положения.

Также они предлагают запретить выезжать во время войны нардепам и представителям силовых структур (работникам учреждений, предприятий, организаций Минобороны, ВСУ, Госслужбы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и тому подобное).

В экспертном заключении отмечается, что Кабинет министров наоборот постоянно расширяет категории лиц, которым разрешается пересечение границы во время военного положения, поэтому такое предложение не является целесообразным.

А вот 30 июня был зарегистрирован альтернативный проект Георгия Мазурашу, который предлагает существенно расширить круг мужчин, которые не подлежат призыву.

По предложенному проекту не могут быть призваны в армию:

женщины и мужчины, имеющие двоих детей до 14 лет;

женщины и мужчины, имеющие одного ребенка до 14 лет при условии беременности женщины;

женщины и мужчины, имеющие одного ребенка в возрасте до 3 лет.

Кроме того, нардеп предлагает освобождать от мобилизации военнообязанных, работающих на полную ставку на предприятиях оборонного, агропромышленного комплекса, или которые являются физическими лицами-предпринимателями и не имеют налоговых задолженностей.

Мазурашу привел широкий список мужчин, которые смогли бы пересекать границу.

Ну и третий законопроект, который зарегистрировал нардеп от партии Батькивщина Алексей Кучеренко, очень похож на первый Михаила Лабы.

Кучеренко предлагает запретить выезд из Украины мужчинам с 18 до 60 лет, которые не были исключены с воинского учета.

То есть, если мужчина на учете не стоит, он имеет право покинуть страну.

Согласно действующему законодательству, выбыть из воинского учета в военкомате разрешается, если лица:

уже призваны или приняты на военную службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее осуждены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности.

Также Кучеренко предлагает разрешить выезд за границу военнообязанным, забронированным на период мобилизации и на военное время органами государственной власти, иными госорганами, органами местного самоуправления, а также предприятиями.

Каким мужчинам могут разрешить выезжать за границу

Если законопроекты примут, выехать за пределы Украины смогут мужчины:

которые имеют действующие рабочие (или спортивные) контракты в других странах;

имеют или имели ранее рабочие визы в другие страны;

имеют недвижимость, бизнес (в качестве собственников, совладельцев) или вид на жительство;

члены семьи которых находятся на законных основаниях в других странах;

моряки (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды), имеющие действующие свидетельства специалиста;

студенты или поступившие в учебные заведения других стран;

участники международных соревнований, которые проводятся признанными в Украине международными федерациями, или государственными структурами или юридическими лицами других стран (по согласованию с государственными структурами, или с международными/ национальными федерациями по соответствующим видам спорта);

для участия в учебно-тренировочных сборах, продолжения тренировочного процесса команд и отдельных учащихся, в командировке/уполномоченные зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством благотворительными или волонтерскими организациями, или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны за гуманитарным грузом или за транспортным средством для передачи воинским подразделениям;

военнообязанные и забронированные на период мобилизации

забронированным предприятиями

По действующему законодательству, выезжать за границу могут:

лица, имеющие удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет;

лица, имеющие заключение военно-больничной комиссии о непригодности;

у кого на иждивении находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет;

кто самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

лица, на иждивении которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II групп, до достижения им 2-3 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, если отсутствуют другие лица, которые могут выполнять эти функции ухода;

мужчины, которые постоянно проживают, работают, имеют договорные обязательства за рубежом;

мужчины, которые забронированы за предприятиями, учреждениями, организациями;

мужчины, которые являются непригодными или ограниченно годными к военной службе.

Кабмин рассмотрел вопрос о выезде украинских мужчин за границу на ограниченный срок и разрешил определенным военнообязанным покидать Украину.

20 мая был обнародован перечень таких мужчин: