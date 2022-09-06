Вересень, 06 в 16:42

У Державній прикордонній службі України оприлюднили роз’яснення щодо виїзду за кордон під час воєнного стану чоловіків, які мають робочу візу однієї з країн Євросоюзу.

Як зазначили в ДПСУ, наявність візи не дає права на виїзд військовозобов’язаним чоловікам.

– Візи іноземних країн, які видаються чоловікам-громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним, – йдеться в роз’ясненні.

Тож для підтвердження підстав виїзду з України чоловікові потрібно надати:

Зараз дивляться

• документи, що підтверджують особу (наприклад, закордонний паспорт);

• документи на підтвердження статусу особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд із України.

Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС ????Необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу та має право на виїзд із України. ➡️https://t.co/p9JnGS40Tk pic.twitter.com/JQxKEbP8lB — МВС України (@MVS_UA) September 6, 2022

Категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ця стаття містить перелік категорій громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Йдеться, наприклад, про осіб з інвалідністю; чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; громадян, які самостійно виховують дитину віком до 18 років; чоловіків, які заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, органами держвлади тощо.

Дозволяється і виїзд чоловіків, які тимчасово непридатні до військової служби та мають підтверджуючі документи. Крім того, мають право виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном.

Як відомо, з 1 вересня 2022 року планувалося дозволити виїзд за кордон чоловікам-підприємцям у короткострокові відрядження. Однак прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поки що не підписав відповідну постанову.