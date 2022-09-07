Никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет — Маляр

Сентябрь, 06 в 22:59

В скором времени уже официально появится информация для женщин о пересечении границы с 1 октября 2022 года.

– Вскоре уже официально. Никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет, о чем я говорила неоднократно. Становиться или не становиться женщинам на военный учет — дело добровольное, — написала заместитель министра обороны Анна Маляр на своих официальных страницах в соцсетях.

Напомним, ранее Маляр говорила, что в Украине могут отсрочить обязательный военный учет женщин. Также Министерство обороны уже разработало и передало в Верховную Раду свои предложения относительно изменений в соответствующий закон.

Источник: Анна Маляр