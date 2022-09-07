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Факти / Україна

Жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде – Маляр

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ганна Маляр
Фото: УНІАН

Незабаром уже офіційно з’явиться інформація для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня 2022 року.

– Незабаром уже офіційно. Жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде, про що я говорила неодноразово. Ставати чи не ставати жінкам на військовий облік – справа добровільна, – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Нагадаємо, що раніше Маляр говорила, що в Україні можуть відтермінувати обов’язковий військовий облік жінок. Також Міністерство оборони вже розробило і передало до Верховної Ради свої пропозиції щодо змін до відповідного закону.

Джерело: Ганна Маляр

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