Сентябрь, 08 в 9:28

ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

Карта боевых действий в Украине на 08.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений.

Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты в течение суток били по военной и гражданской инфраструктуре:

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на Северском направлении (в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области);

(в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области); на Харьковском направлении (в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщевая, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога);

(в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщевая, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога); на Славянском направлении (в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье);

(в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье); на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменское, Веселое и Григоровка);

(возле населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменское, Веселое и Григоровка); на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка);

(в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка); на Авдеевском направлении (близ населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское);

(близ населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское); на Новопавловском направлении (возле Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского);

(возле Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского); на Запорожском направлении (в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка);

(в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка); на Южнобужском направлении (Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка).

В общей сложности армия РФ нанесла более 22 авиационных и 10 ракетных ударов по объектам на территории Украины. Они пытаются удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также взять под полный контроль Донецкую область.

В то же время ВСУ обстреляли скопления оккупантов и техники на территории аграрного предприятия Украина в селе Солодководное Запорожской области. Там враг понес значительные потери.

Украинская авиация при поддержке наземных сил нанесла более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения войск РФ. Сбиты два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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