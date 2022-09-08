Карта боевых действий на 08.09.2022 – ситуация на фронте
ВСУ успешно отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.
Карта боевых действий в Украине на 08.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений.
Из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты в течение суток били по военной и гражданской инфраструктуре:
- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области);
- на Харьковском направлении (в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Дементиевка, Борщевая, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Перемога);
- на Славянском направлении (в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье);
- на Краматорском направлении (возле населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменское, Веселое и Григоровка);
- на Бахмутском направлении (в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка);
- на Авдеевском направлении (близ населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское);
- на Новопавловском направлении (возле Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского);
- на Запорожском направлении (в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка);
- на Южнобужском направлении (Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка).
В общей сложности армия РФ нанесла более 22 авиационных и 10 ракетных ударов по объектам на территории Украины. Они пытаются удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также взять под полный контроль Донецкую область.
В то же время ВСУ обстреляли скопления оккупантов и техники на территории аграрного предприятия Украина в селе Солодководное Запорожской области. Там враг понес значительные потери.
Украинская авиация при поддержке наземных сил нанесла более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения войск РФ. Сбиты два самолета Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-24, а также пять беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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