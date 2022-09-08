Вересень, 08 в 9:28

ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Карта бойових дій в Україні на 08.09.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін.

З танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії окупанти впродовж доби гатили по військовій та цивільній інфраструктурі:

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на Сіверському напрямку (у районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області);

(у районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області); на Харківському напрямку (у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога);

(у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога); на Слов’янському напрямку (у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля);

(у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля); на Краматорському напрямку (біля населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка);

(біля населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка); на Бахмутському напрямку (в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка);

(в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка); на Авдіївському напрямку (поблизу населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське);

(поблизу населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське); на Новопавлівському напрямку (біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського);

(біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського); на Запорізькому напрямку (в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка);

(в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка); на Південнобузькому напрямку (Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка).

Загалом армія РФ завдала понад 22 авіаційних та 10 ракетних ударів по обʼєктах на території України. Вони намагаються утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також взяти під повний контроль Донецьку область.

Водночас ЗСУ обстріляли скупчення окупантів і техніки на території аграрного підприємства Україна в селі Солодководне Запорізької області. Там ворог зазнав значних втрат.

Українська авіація за підтримки наземних сил завдала понад 30 ударів по опорних пунктах і місцях зосередження військ РФ. Збито два літаки Су-25, гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також пʼять безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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