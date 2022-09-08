Сентябрь, 08 в 15:02

Российские спецслужбы создали фейковый сайт, направленный на дискредитацию президента Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

– Администрация президента РФ создала новую структуру, аффилированную с российскими спецслужбами. Ее главной задачей стало осуществление информационной “акции”, направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы. Первым мошенническим проектом этой акции стал фиктивный сайт Фонда Зеленского на немецком языке, который стартует, по словам авторов, уже 30 сентября, — говорится в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что это мошеннический сайт, созданный для российского информационного влияния на европейское медиапространство.

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Кроме того, российскими спецслужбами была создана база лидеров мнений и блогеров для распространения материалов так называемого Фонда Зеленского.

— Любое сотрудничество и распространение информации о так называемом Фонде Зеленского будет считаться сотрудничеством с российскими спецслужбами. Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию по Украине только из официальных источников, — добавили в разведке.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия ведет мощную информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

По его словам, одним из нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы “устал от войны” РФ против Украины.