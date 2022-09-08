Вересень, 08 в 15:02

Російські спецслужби створили фейковий сайт, спрямований на дискредитацію президента Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

– Адміністрація президента РФ створила нову структуру, афільовану з російськими спецслужбами. Її головним завданням стало втілення інформаційної “акції”, спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи. Першим шахрайським проєктом цієї акції став фіктивний сайт Фонду Зеленського німецькою мовою, який стартує, за словами авторів, уже 30 вересня, – йдеться у повідомленні.

В ГУР наголосили, що це шахрайський сайт, який створений для російського інформаційного впливу на європейський медіапростір.

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Крім цього, російськими спецслужбами було створено базу лідерів думок та блогерів для поширення матеріалів так званого Фонду Зеленського.

– Будь-яка співпраця та поширення інформації про так званий Фонд Зеленського вважатиметься співпрацею із російськими спецслужбами. Закликаємо українців та міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України лише з офіційних джерел, – додали в розвідці.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія веде потужну інформаційну кампанію проти президента Володимира Зеленського.

За його словами, одним із наративів російської пропаганди є теза про те, що світ нібито “втомився від війни” РФ проти України.