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Факты / Україна

Бросают технику и переодеваются в гражданских: как оккупанты убегают из Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
російський окупант
Фото: Getty Images

После начала контрнаступальных действий ВСУ российские оккупанты начали массово убегать с территории Украины.

В частности, в Харьковской области спецназовцы Национальной гвардии взяли в плен двух боевиков с документами так называемой ЛНР.

Оккупанты пытались выехать из района ведения боевых действий, используя гражданский автомобиль и надев на свою форму другие вещи.

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Убегая с позиций, оккупанты бросают свою технику, оружие, форму, документы, а также награбленные вещи.

Теперь техникой россиян будут пользоваться украинские защитники, которые шаг за шагом освобождают нашу территорию от захватчиков.

В Херсонской области российские оккупанты прячутся в заброшенных домах и подвалах с надеждой после освобождения сдаться в плен.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

— Они говорят местному населению: Вы нас только не выдавайте, вас освободят, а нас возьмут в плен. Так мы сохраним свою жизнь. Единственным выходом сохранения своей жизни они видят сдачу в плен, потому что отступать им тяжело. Вот такая ситуация сейчас с моральным духом оккупантов, — рассказал Хлань.

Как ранее сообщал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, оккупанты убегают с юга Украины, оставляя бытовую технику, которую отбирали в украинцев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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