Бросают технику и переодеваются в гражданских: как оккупанты убегают из Украины
После начала контрнаступальных действий ВСУ российские оккупанты начали массово убегать с территории Украины.
В частности, в Харьковской области спецназовцы Национальной гвардии взяли в плен двух боевиков с документами так называемой ЛНР.
Оккупанты пытались выехать из района ведения боевых действий, используя гражданский автомобиль и надев на свою форму другие вещи.
Убегая с позиций, оккупанты бросают свою технику, оружие, форму, документы, а также награбленные вещи.
Теперь техникой россиян будут пользоваться украинские защитники, которые шаг за шагом освобождают нашу территорию от захватчиков.
В Херсонской области российские оккупанты прячутся в заброшенных домах и подвалах с надеждой после освобождения сдаться в плен.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
— Они говорят местному населению: Вы нас только не выдавайте, вас освободят, а нас возьмут в плен. Так мы сохраним свою жизнь. Единственным выходом сохранения своей жизни они видят сдачу в плен, потому что отступать им тяжело. Вот такая ситуация сейчас с моральным духом оккупантов, — рассказал Хлань.
Как ранее сообщал военный корреспондент Андрей Цаплиенко, оккупанты убегают с юга Украины, оставляя бытовую технику, которую отбирали в украинцев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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