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Факты / Україна

Военный эксперт назвал еще одно направление ожесточенных боев с оккупантами

Валентина Чорна, редактор ленты
Военный эксперт назвал еще одно направление ожесточенных боев с оккупантами
Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшее время украинских военных ожидает непростая ситуация на Запорожском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Подразделения, воинские части 3 армейского корпуса перемещаются именно на Запорожское направление – в район Гуляйполя, Пологов. Там россияне пытаются использовать свое преимущество в артиллерии, чтобы наносить артиллерийские удары по позициям украинских защитников, — сказал он.

Селезнев отметил, что украинские силы сразу на нескольких участках фронта — а его протяженность составляет более 1,3 тыс. километров — проводят активные наступательные действия для освобождения наших территорий.

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– Бои будут продолжаться фактически по всей линии фронта, начиная от Харьковщины с концентрацией самых горячих участков на Донецком направлении, в частности в направлении на Бахмут. Бои будут продолжаться и в районе Северска, и в районе Славянска, где россияне будут пытаться атаковать наши позиции. И непосредственно на Авдеевском, Марьинском направлениях. Возле Песков россияне будут пытаться давить на наши позиции. Мы видим, какая непростая ситуация для россиян на южном направлении фронта, в частности, на правом берегу реки Днепр, — добавил эксперт.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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